Erste Schätzungen: Omnicell gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Omnicell wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,418 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Omnicell 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.
8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 304,4 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 310,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,27 USD, gegenüber 0,040 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,18 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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