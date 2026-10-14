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Erste Schätzungen: Omnicell gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Omnicell Inc.
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Omnicell wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,418 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Omnicell 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 304,4 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 310,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,27 USD, gegenüber 0,040 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,18 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
26.07.19 Omnicell Buy Craig Hallum
07.03.19 Omnicell Buy Dougherty & Company LLC
29.06.18 Omnicell Buy The Benchmark Company
05.09.17 Omnicell Buy The Benchmark Company
28.07.17 Omnicell Buy Dougherty & Company LLC

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