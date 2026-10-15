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Erste Schätzungen: OneMain zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
OneMain Holdings Inc
48.00 EUR -0.96 EUR -1.96 %
Charts | News | Analysen

OneMain wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass OneMain im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,67 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll OneMain in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,34 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,75 USD aus. Im Vorjahr waren 6,56 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 5,28 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.07.18 OneMain Equal Weight Barclays Capital
04.08.17 Springleaf Outperform BMO Capital Markets
15.02.17 Springleaf Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
10.11.16 Springleaf Equal Weight Barclays Capital
08.11.16 Springleaf Mkt Perform FBR & Co.

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