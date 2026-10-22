Erste Schätzungen: Optomed Oy Registered A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

22.10.26 06:21 Uhr

Optomed Oy Registered A wird voraussichtlich am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,025 EUR. Dies würde einen Gewinn von 68,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Optomed Oy Registered A -0,080 EUR je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 19,91 Prozent auf 5,3 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,155 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,340 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 17,6 Millionen EUR, gegenüber 17,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net