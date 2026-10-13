DAX 25.278 +0,8%ESt50 6.201 +0,5%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,01 ±0,0%Nas 27.246 -0,4%Bitcoin 74.805 +2,1%Euro 1,1172 +0,1%Öl 105,3 -1,3%Gold 4.195 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Origin Bancorp legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Origin Bancorp Inc Registered Shs
46.00 EUR 0.40 EUR 0.88 %
Charts | News | Analysen

Origin Bancorp wird voraussichtlich am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

6 Analysten schätzen, dass Origin Bancorp für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Origin Bancorp soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 111,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 28,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 155,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,09 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,40 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 436,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 592,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Origin Bancorp Aktie News

Werbung

Origin Bancorp Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Origin Bancorp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.