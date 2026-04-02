Erste Schätzungen: Otis Worldwide öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Otis Worldwide wird voraussichtlich am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,920 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,35 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Otis Worldwide für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,51 Milliarden USD aus.
Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,50 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 15,13 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 14,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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