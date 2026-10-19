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Erste Schätzungen: Ovintiv B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

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Ovintiv Inc Registered Shs -B-
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Ovintiv B stellt voraussichtlich am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,96 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ovintiv B ein EPS von 0,570 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 16,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,38 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,04 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,09 USD, gegenüber 4,78 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 10,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,74 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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