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Erste Schätzungen: P3 Health Partners A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
P3 Health Partners Inc Registered Shs -A-
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P3 Health Partners A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -3,965 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 59,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -9,670 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 385,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 345,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -7,270 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -45,260 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,55 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,46 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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