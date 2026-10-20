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Erste Schätzungen: Palmer Square Capital BDC verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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Palmer Square Capital BDC Inc Registered Shs
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Palmer Square Capital BDC präsentiert in der voraussichtlich am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,405 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Palmer Square Capital BDC noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 26,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 12,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 30,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,160 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,100 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 107,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 111,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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