Erste Schätzungen: Park24 informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

16.08.26 06:21 Uhr

Park24 wird voraussichtlich am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 35,72 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Park24 29,15 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 101,96 Milliarden JPY gegenüber 102,52 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 228,23 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 93,28 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 415,59 Milliarden JPY, gegenüber 406,17 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net