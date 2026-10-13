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Erste Schätzungen: Parsons gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
Parsons Corporation Registered Shs
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Charts | News | Analysen

Parsons wird voraussichtlich am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,774 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Parsons noch ein Gewinn pro Aktie von 0,590 USD in den Büchern gestanden.

Parsons soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,62 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,43 USD, gegenüber 2,20 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 6,36 Milliarden USD im Vergleich zu 6,36 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.06.19 Parsons Outperform Cowen and Company, LLC

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