Erste Schätzungen: PDF Solutions legt Quartalsergebnis vor

PDF Solutions stellt voraussichtlich am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,233 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PDF Solutions ein EPS von -0,080 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 59,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 24,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,8 Millionen USD in den Büchern standen.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,12 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 262,3 Millionen USD, gegenüber 219,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net