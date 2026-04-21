Erste Schätzungen: PDF Solutions legt Quartalsergebnis vor
Werte in diesem Artikel
PDF Solutions stellt voraussichtlich am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,233 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PDF Solutions ein EPS von -0,080 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 59,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 24,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,8 Millionen USD in den Büchern standen.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,12 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 262,3 Millionen USD, gegenüber 219,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: PDF Solutions und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf PDF Solutions
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PDF Solutions
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent