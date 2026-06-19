Erste Schätzungen: Penguin Solutions stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Penguin Solutions wird sich voraussichtlich am 07.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,539 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Penguin Solutions noch 0,000 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 25,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 324,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Penguin Solutions für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 407,5 Millionen USD aus.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,23 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,56 Milliarden USD, gegenüber 1,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net