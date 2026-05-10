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Erste Schätzungen: Pennantpark Investment öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
Pennantpark Investment Corp
2.82 EUR 0.00 EUR -0.14 %
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Pennantpark Investment wird voraussichtlich am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,141 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Pennantpark Investment noch 0,120 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Pennantpark Investment in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 25,5 Millionen USD im Vergleich zu 29,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,549 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,500 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 103,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 69,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
03.05.19 Pennantpark Investment Neutral Compass Point
23.11.16 Pennantpark Investment Mkt Perform FBR & Co.
02.05.16 Pennantpark Investment Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
30.09.15 Pennantpark Investment Buy D.A. Davidson & Co.
06.08.15 Pennantpark Investment Buy MLV Capital