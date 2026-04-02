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Erste Schätzungen: Persistent Systems legt Quartalsergebnis vor

06.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Persistent Systems Ltd Registered Shs
5.219,10 INR 174,10 INR 3,45%
Charts|News|Analysen

Persistent Systems wird voraussichtlich am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 33,54 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 25,64 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten ein Plus von 23,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 39,97 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,42 Milliarden INR umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 36 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 121,03 INR, gegenüber 91,22 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 37 Analysten im Durchschnitt 147,38 Milliarden INR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 119,39 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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