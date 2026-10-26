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Erste Schätzungen: Pet Valu legt Quartalsergebnis vor

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Aktien
Pet Valu Holdings Ltd Registered Shs Unitary When Issued
12.40 EUR 0.20 EUR 1.64 %
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Pet Valu wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,389 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Pet Valu noch 0,360 CAD je Aktie eingenommen.

Pet Valu soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 294,8 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,58 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,41 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 1,19 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 1,18 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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