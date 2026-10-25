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Erste Schätzungen: Peyto Exploration Development mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peyto Exploration & Development Corp
16.24 EUR 0.20 EUR 1.25 %
Charts | News | Analysen

Peyto Exploration Development wird voraussichtlich am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,397 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Peyto Exploration Development noch 0,450 CAD je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 328,7 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 50,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 218,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,28 CAD, gegenüber 2,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,47 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,06 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.11.12 Peyto ExplorationDevelopment buy UBS AG
08.11.12 Peyto ExplorationDevelopment buy UBS AG

Information

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