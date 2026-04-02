Erste Schätzungen: Philip Morris mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Philip Morris öffnet die Bücher – damit rechnen Experten.
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Philip Morris lädt voraussichtlich am 22.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,83 USD je Aktie gegenüber 1,72 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,54 Prozent auf 9,95 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,45 USD, gegenüber 7,26 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 43,75 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 40,54 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.net
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