DAX23.168 -0,6%Est505.693 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -1,7%Nas21.996 +0,5%Bitcoin59.693 +0,1%Euro1,1539 ±-0,0%Öl111,2 +1,4%Gold4.661 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Allianz 840400 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F ExxonMobil 852549 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trumps Iran-Rede: DAX geht leichter ins lange Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Rheinmetall, Telekom, Intel, Tesla, Öl-Aktien, Micron, Pharmawerte, Airbus, Thales, OHB im Fokus
Top News
Aktien von Siemens und Stadler Rail: Milliardenauftrag bleibt bei Siemens Aktien von Siemens und Stadler Rail: Milliardenauftrag bleibt bei Siemens
Proof-of-Work-Blockchain: Die Geschichte der Krypto-Technologie Proof-of-Work-Blockchain: Die Geschichte der Krypto-Technologie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zahlenvorlage in Sicht

Erste Schätzungen: Philip Morris mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

07.04.26 06:21 Uhr
Erste Schätzungen: Philip Morris mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal | finanzen.net

Philip Morris öffnet die Bücher –  damit rechnen Experten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Philip Morris Inc.
135,70 EUR 0,12 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Philip Morris lädt voraussichtlich am 22.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,83 USD je Aktie gegenüber 1,72 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,54 Prozent auf 9,95 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,45 USD, gegenüber 7,26 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 43,75 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 40,54 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Philip Morris und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Nachrichten zu Philip Morris Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Philip Morris Inc.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Philip Morris NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Philip Morris UnderperformCredit Suisse Group
19.07.2019Philip Morris OverweightBarclays Capital
23.05.2019Philip Morris Equal WeightBarclays Capital
20.07.2018Philip Morris BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
19.07.2019Philip Morris OverweightBarclays Capital
20.07.2018Philip Morris BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.04.2018Philip Morris BuyDeutsche Bank AG
16.10.2015Philip Morris International OverweightBarclays Capital
21.03.2013Philip Morris International kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Philip Morris NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.05.2019Philip Morris Equal WeightBarclays Capital
20.07.2018Philip Morris Market PerformCowen and Company, LLC
13.04.2015Philip Morris International HoldArgus Research Company
22.10.2012Philip Morris International holdJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Philip Morris UnderperformCredit Suisse Group
21.12.2012Philip Morris International verkaufenNomura
19.10.2012Philip Morris International reduceNomura
08.10.2012Philip Morris International reduceNomura
22.02.2012Philip Morris International reduceNomura

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Philip Morris Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen