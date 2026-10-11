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Erste Schätzungen: Phillips Edison Company legt Quartalsergebnis vor

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Aktien
Phillips Edison & Company Inc Registered Shs
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Phillips Edison Company wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 26.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,188 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 189,8 Millionen USD – ein Plus von 3,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Phillips Edison Company 184,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,853 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,890 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 755,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 732,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net

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