Phreesia wird voraussichtlich am 02.12.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

11 Analysten schätzen, dass Phreesia für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,117 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 128,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 6,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 120,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,291 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,040 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 515,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 480,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net