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Erste Schätzungen: Piedmont Office Realty Trust A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Piedmont Office Realty Trust Inc. (A)
9.03 USD -0.05 USD -0.55 %
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Piedmont Office Realty Trust A wird sich voraussichtlich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,048 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Piedmont Office Realty Trust A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 146,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 139,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,236 USD je Aktie, gegenüber -0,670 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 583,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 527,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.03.18 Piedmont Office Realty Trust A Sell Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
28.08.17 Piedmont Office Realty Trust A Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
23.01.17 Piedmont Office Realty Trust A Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.05.16 Piedmont Office Realty Trust A Sell Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.01.16 Piedmont Office Realty Trus a Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

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