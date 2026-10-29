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Erste Schätzungen: Pierce Group Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pierce Group AB Registered Shs
0.72 EUR -0.06 EUR -7.89 %
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Pierce Group Registered wird sich voraussichtlich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,130 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 439,0 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 427,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,790 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,010 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,91 Milliarden SEK, gegenüber 1,82 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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