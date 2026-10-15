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Erste Schätzungen: PIRAEUS BANK veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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Aktien
PIRAEUS BANK S.A. Registered Shs
9.81 EUR 0.00 EUR -0.02 %
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PIRAEUS BANK wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,238 EUR aus. Im letzten Jahr hatte PIRAEUS BANK einen Gewinn von 0,210 EUR je Aktie eingefahren.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 11,98 Prozent auf 756,1 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 859,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,964 EUR, gegenüber 0,860 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 2,96 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,57 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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