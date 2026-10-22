Erste Schätzungen: Pollard Banknote zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

22.10.26 06:21 Uhr

Pollard Banknote lädt voraussichtlich am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,480 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,380 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 168,1 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 156,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,47 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,28 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 627,9 Millionen CAD, gegenüber 596,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net