Erste Schätzungen: Pony AI legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pony AI lädt voraussichtlich am 26.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,004 HKD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,68 Prozent verringert. Damals waren -0,950 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Pony AI in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 60,46 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 174,5 Millionen HKD im Vergleich zu 108,8 Millionen HKD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,868 HKD, gegenüber -2,410 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 1,04 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 701,7 Millionen HKD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net