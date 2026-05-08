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Erste Schätzungen: Pony AI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

11.05.26 06:21 Uhr
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Pony AI Inc (spons. ADRs)
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Pony AI öffnet voraussichtlich am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,121 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 22,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 59,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,0 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,616 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,310 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 133,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 90,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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