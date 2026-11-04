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Erste Schätzungen: Post vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Post Holdings Inc.
73.00 EUR -0.50 EUR -0.68 %
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Post präsentiert in der voraussichtlich am 19.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,79 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Post ein EPS von 0,880 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Post in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,00 Milliarden USD im Vergleich zu 2,25 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,65 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 5,51 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 8,16 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 8,16 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.08.18 Post Buy Pivotal Research Group
22.09.17 Post Outperform BMO Capital Markets
18.04.17 Post Buy Pivotal Research Group
21.11.16 Post Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
30.09.16 Post Market Perform BMO Capital Markets

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