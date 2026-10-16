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Erste Schätzungen: Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S
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Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 31.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,220 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 HKD in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 93,93 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 156,04 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,717 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,720 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 379,50 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 614,34 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.net

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