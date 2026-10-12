Erste Schätzungen: PPI stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

12.10.26 06:21 Uhr

PPI stellt voraussichtlich am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,405 SEK gegenüber 0,270 SEK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll PPI in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 259,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 894,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 248,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,49 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,51 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,46 Milliarden SEK, gegenüber 1,03 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net