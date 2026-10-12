DAX 25.087 +1,1%ESt50 6.173 +0,8%MSCI World 4.962 +0,6%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 27.366 +0,6%Bitcoin 74.897 +0,3%Euro 1,1207 +0,1%Öl 103,4 -1,3%Gold 4.195 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Precision Drilling vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Precision Drilling Corp Registered Shs
74.50 EUR 0.50 EUR 0.68 %
Charts | News | Analysen

Precision Drilling präsentiert voraussichtlich am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Precision Drilling im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,82 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,510 CAD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 14,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 531,4 Millionen CAD gegenüber 462,3 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,86 CAD je Aktie, gegenüber 0,140 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,05 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 1,84 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Precision Drilling Aktie News

Werbung

Precision Drilling Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Precision Drilling nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.