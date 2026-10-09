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Erste Schätzungen: Preferred Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

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Preferred Bank stellt voraussichtlich am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,69 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 73,1 Millionen USD gegenüber 130,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 43,79 Prozent.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,75 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 10,41 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 291,4 Millionen USD, gegenüber 499,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
21.08.19 Preferred Bank Neutral B. Riley FBR
26.10.17 Preferred Bank Buy FBR & Co.
23.01.17 Preferred Bank Outperform FBR & Co.
22.07.16 Preferred Bank Outperform FBR Capital
01.07.16 Preferred Bank Outperform FBR Capital

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