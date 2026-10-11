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Erste Schätzungen: Pricesmart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pricesmart Inc.
150.00 EUR 2.00 EUR 1.35 %
Charts | News | Analysen

Pricesmart wird voraussichtlich am 26.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,27 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Pricesmart 1,02 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 9,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,46 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,33 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,53 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 4,82 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,82 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,27 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.01.18 Pricesmart Sector Perform Scotia Howard Weil
11.01.16 Pricesmart Buy ROTH Capital Partners, LLC
14.07.15 Pricesmart Buy ROTH Capital Partners, LLC
12.01.15 Pricesmart Buy ROTH Capital Partners, LLC
19.02.10 Pricesmart erfolgreicher Ausbruch erwartet Hanseatischer Börsendienst

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