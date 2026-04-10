Erste Schätzungen: Pricesmart präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Pricesmart wird sich voraussichtlich am 08.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,32 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,79 Prozent erhöht. Damals waren 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,43 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 8,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,45 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,82 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,81 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,27 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
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Nachrichten zu Pricesmart Inc.
Analysen zu Pricesmart Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.01.2018
|Pricesmart Sector Perform
|Scotia Howard Weil
|11.01.2016
|Pricesmart Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|14.07.2015
|Pricesmart Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|12.01.2015
|Pricesmart Buy
|ROTH Capital Partners, LLC
|19.02.2010
|Pricesmart erfolgreicher Ausbruch erwartet
|Hanseatischer Börsendienst
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