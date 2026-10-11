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Erste Schätzungen: Principal Financial Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Principal Financial Group Inc.
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Charts | News | Analysen

Principal Financial Group präsentiert in der voraussichtlich am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,47 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 160,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,950 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,29 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 16,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,68 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,53 USD, gegenüber 5,25 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 16,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,63 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
17.10.18 Principal Financial Group Hold Deutsche Bank AG
12.02.18 Principal Financial Group Overweight Barclays Capital
17.11.16 Principal Financial Group Equal Weight Barclays Capital
17.11.16 Principal Financial Group Outperform RBC Capital Markets
23.10.15 Principal Financial Group Equal Weight Barclays Capital

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