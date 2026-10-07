Erste Schätzungen: Proact It Group Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

07.10.26 06:21 Uhr

Proact It Group Registered wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,48 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,39 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Proact It Group Registered nach den Prognosen von 2 Analysten 1,20 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,08 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,03 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,67 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 4,95 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 4,68 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net