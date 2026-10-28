Erste Schätzungen: Proficient Auto Logistics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Proficient Auto Logistics lädt voraussichtlich am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Proficient Auto Logistics im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,110 USD je Aktie gewesen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 155,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 35,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 114,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,048 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,310 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 555,7 Millionen USD, gegenüber 430,4 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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