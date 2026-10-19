Erste Schätzungen: Propel legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Propel äußert sich voraussichtlich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,528 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Propel noch ein Gewinn pro Aktie von 0,520 CAD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 196,2 Millionen USD für Propel, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 209,4 Millionen CAD erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD, gegenüber 2,12 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 753,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 824,1 Millionen CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Propel
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Propel
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen