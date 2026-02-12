Erste Schätzungen: Prosegur Compania de Seguridad SA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Prosegur Compania de Seguridad SA lädt voraussichtlich am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,080 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Prosegur Compania de Seguridad SA einen Gewinn von 0,050 EUR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Prosegur Compania de Seguridad SA in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 1,32 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,32 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,225 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,150 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 5,02 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 4,91 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net