DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3200 -2,6%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.866 +0,2%Euro1,1863 -0,1%Öl67,42 -0,2%Gold4.983 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
OKX Card: Wenn Krypto endlich alltagstauglich wird OKX Card: Wenn Krypto endlich alltagstauglich wird
Starke Prognosen: Die drei Giganten im Krypto-Universum - Bitcoin, Ripple und Ethereum im Wettlauf um die Zukunft Starke Prognosen: Die drei Giganten im Krypto-Universum - Bitcoin, Ripple und Ethereum im Wettlauf um die Zukunft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: Prosegur Compania de Seguridad SA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

13.02.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Prosegur Compania de Seguridad SA
2,76 EUR -0,02 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Prosegur Compania de Seguridad SA lädt voraussichtlich am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,080 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Prosegur Compania de Seguridad SA einen Gewinn von 0,050 EUR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Prosegur Compania de Seguridad SA in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 1,32 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,32 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,225 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,150 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 5,02 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 4,91 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Prosegur Compania de Seguridad SA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Prosegur Compania de Seguridad SA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Prosegur Compania de Seguridad SA

DatumMeistgelesen
Wer­bung