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Erste Schätzungen: Proya Cosmetics A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

07.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Proya Cosmetics Co., Ltd. Registered Shs -A-
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Proya Cosmetics A gibt voraussichtlich am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,27 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 9,29 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,40 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Proya Cosmetics A mit einem Umsatz von insgesamt 3,53 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,81 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 7,28 Prozent verringert.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,01 CNY je Aktie, gegenüber 3,93 CNY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 10,95 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 10,71 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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