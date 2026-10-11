Erste Schätzungen: Public Storage öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

11.10.26 06:21 Uhr

Public Storage wird voraussichtlich am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,50 USD. Dies würde einer Verringerung von 4,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Public Storage 2,62 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,35 Milliarden USD – ein Plus von 9,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Public Storage 1,22 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,12 USD je Aktie, gegenüber 9,01 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 5,17 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net