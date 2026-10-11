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Erste Schätzungen: Public Storage öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Public Storage
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Charts | News | Analysen

Public Storage wird voraussichtlich am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,50 USD. Dies würde einer Verringerung von 4,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Public Storage 2,62 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,35 Milliarden USD – ein Plus von 9,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Public Storage 1,22 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,12 USD je Aktie, gegenüber 9,01 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 5,17 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
21.02.18 Public Storage Neutral B. Riley FBR, Inc.
28.11.17 Public Storage Underperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
15.09.17 Public Storage Underperform BMO Capital Markets
07.03.17 Public Storage Equal Weight Barclays Capital
05.01.17 Public Storage Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

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