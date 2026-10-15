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Prognosen im Überblick

Erste Schätzungen: PUMA SE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: PUMA SE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mit Spannung warten die Anleger auf das Zahlenwerk von PUMA SE.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
23.33 EUR -0.23 EUR -0.98 %
Charts | News | Analysen

PUMA SE stellt voraussichtlich am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,348 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,420 EUR je Aktie erzielt worden.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,76 Milliarden EUR – das würde einem Abschlag von 9,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,96 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,546 EUR, während im vorherigen Jahr noch -4,380 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,91 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,30 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.10.26 PUMA SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 PUMA SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.26 PUMA SE Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 PUMA SE Neutral UBS AG
01.10.26 PUMA SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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