DAX 25.099 +1,4%ESt50 6.281 +1,1%MSCI World 4.789 +0,1%Top 10 Crypto 8,53 +0,1%Nas 24.976 -0,6%Bitcoin 56.667 +0,3%Euro 1,1373 ±0,0%Öl 96,8 -3,9%Gold 4.056 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: qbeyond öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
q.beyond AG Nach Kapitalherabsetzung
3.36 EUR -0.02 EUR -0.59 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

qbeyond wird voraussichtlich am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,020 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte qbeyond 0,000 EUR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll qbeyond nach der Prognose von 1 Analyst 44,0 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 44,4 Millionen EUR umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,058 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,050 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 183,4 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 182,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle q.beyond Aktie News

Werbung

q.beyond Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für q.beyond nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.