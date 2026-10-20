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Erste Schätzungen: Qnity Electronics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

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Aktien
Qnity Electronics Inc Registered Shs When-issued
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Qnity Electronics wird sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,20 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Qnity Electronics ein EPS von 1,01 USD je Aktie vermeldet.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 16,44 Prozent auf 1,49 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,57 USD, gegenüber 3,30 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 5,64 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,75 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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