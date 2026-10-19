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Aktie im Fokus

Erste Schätzungen: Raiffeisen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: Raiffeisen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mit diesen Kennzahlen rechnen Analysten für die Raiffeisen-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Raiffeisen
56.80 EUR 1.45 EUR 2.62 %
Charts | News | Analysen

Raiffeisen wird voraussichtlich am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 2,04 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,53 Prozent verringert. Damals waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Raiffeisen in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,94 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,05 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 3,47 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,61 EUR, gegenüber 3,82 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 8,40 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 14,02 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Raiffeisen Bank International

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Datum Rating Analyst
29.11.12 Raiffeisen Bank International hold Société Générale Group S.A. (SG)
29.11.12 Raiffeisen Bank International equal-weight Morgan Stanley
29.11.12 Raiffeisen Bank International underperform Exane-BNP Paribas SA
07.09.12 Raiffeisen Bank International hold Société Générale Group S.A. (SG)
06.09.12 Raiffeisen Bank International reduce Nomura

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