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Erste Schätzungen: Rakuten legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rakuten Inc (spons. ADRs)
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Rakuten stellt voraussichtlich am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,007 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,32 Milliarden USD – ein Plus von 1,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rakuten 4,26 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,037 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,550 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,55 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 16,69 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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