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Erste Schätzungen: Rambus zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rambus Inc.
97.66 EUR -0.96 EUR -0.97 %
Charts | News | Analysen

Rambus äußert sich voraussichtlich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,789 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Rambus 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 213,2 Millionen USD gegenüber 178,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,04 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,11 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 828,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 707,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
30.01.18 Rambus Buy The Benchmark Company
25.01.18 Rambus Buy The Benchmark Company
06.12.16 Rambus Buy Loop Capital
03.06.16 Rambus Buy Wunderlich
20.10.15 Rambus Buy Topeka Capital Markets

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