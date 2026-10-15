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Erste Schätzungen: Raute informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Raute Oyj (A)
14.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Raute äußert sich voraussichtlich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,220 EUR je Aktie gegenüber 0,650 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Raute nach der Prognose von 1 Analyst 30,7 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 29,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 43,7 Millionen EUR umgesetzt worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 1,26 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,12 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 130,0 Millionen EUR, gegenüber 175,6 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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