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Erste Schätzungen: Raymond James Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

07.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Raymond James Financial Inc.
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Raymond James Financial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 22.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,83 USD je Aktie gegenüber 2,36 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,84 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Raymond James Financial für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,86 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 12,00 USD, gegenüber 10,30 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 15,48 Milliarden USD im Vergleich zu 15,90 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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