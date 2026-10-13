DAX 25.278 +0,8%ESt50 6.201 +0,5%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,01 ±0,0%Nas 27.246 -0,4%Bitcoin 74.805 +2,1%Euro 1,1172 +0,1%Öl 105,3 -1,3%Gold 4.195 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Raymond James Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Raymond James Financial Inc.
140.35 EUR -0.65 EUR -0.46 %
Charts | News | Analysen

Raymond James Financial wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,26 USD je Aktie gegenüber 2,95 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,63 Prozent auf 4,20 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,10 USD, gegenüber 10,30 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 15,73 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 15,90 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Raymond James Financial Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netErste Schätzungen: Raymond James Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.netS&P 500-Papier Raymond James Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Raymond James Financial von vor einem Jahr verloren
finanzen.netS&P 500-Papier Raymond James Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Raymond James Financial von vor 10 Jahren verdient
Werbung - Raymond James Financial-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netS&P 500-Papier Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raymond James Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.netS&P 500-Titel Raymond James Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raymond James Financial von vor 3 Jahren eingefahren
Werbung

Raymond James Financial Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Raymond James Financial nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.02.06 Raymond James Downgrade Keefe Bruyette
16.12.05 Raymond James Kurschance Der Aktionärsbrief
08.07.05 Update Raymond James Financial Inc.: Outperform Wachovia Sec

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.