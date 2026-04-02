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Erste Schätzungen: Raytheon Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

06.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Raytheon Technologies Corp
169,00 EUR -0,06 EUR -0,04%
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Raytheon Technologies wird voraussichtlich am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,50 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 31,58 Prozent erhöht. Damals waren 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 21,39 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,31 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 23 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,85 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,96 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 22 Analysten auf durchschnittlich 93,53 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 88,60 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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23.01.2019United Technologies buyGoldman Sachs Group Inc.
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24.06.2019United Technologies OutperformCowen and Company, LLC
10.06.2019United Technologies BuySeaport Global Securities
23.01.2019United Technologies buyGoldman Sachs Group Inc.
15.02.2018United Technologies OverweightBarclays Capital
26.01.2018United Technologies HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
10.05.2019United Technologies NeutralSeaport Global Securities
20.09.2018United Technologies NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.04.2017United Technologies Sector PerformRBC Capital Markets
26.01.2017United Technologies HoldArgus Research Company
12.01.2017United Technologies Sector PerformRBC Capital Markets
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