Erste Schätzungen: RBB Bancorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher

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RBB Bancorp präsentiert voraussichtlich am 20.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,534 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte RBB Bancorp 0,520 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 47,08 Prozent auf 33,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,33 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,83 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 137,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 238,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net